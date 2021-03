Bensheim. Am Donnerstag, 18. März, um 15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren wieder digital in die Stadtbibliothek eingeladen: Lesepate Ulrich Späth zeigt das Bilderbuchkino „Hahn in Not!“, eine fröhliche Bauernhofgeschichte über den schlaflosen Hahn „Schiller“ von Christiane Wittenburg, illustriert von Susanne Wechdorn.

Geheimnisvolles Klopfen

Zum Inhalt: „Schlaflos auf dem Bauernhof – es ist schon wieder passiert! Hahn Schiller hat verschlafen, kein Kikeriki weckt die Bauernhofbewohner. Damit gerät alles in Unordnung und die Tiere schimpfen auf Schiller. Aber der arme Hahn kann gar nichts dafür: Jede Nacht wird er von einem geheimnisvollen Klopfen am Schlafen gehindert.

Nachdem auch die besten Einschlaftipps nichts helfen, beschließen die Tiere, der Sache auf den Grund zu gehen. Der nächtliche Klopfer muss gefunden werden…“

Anmeldung bis 17. März

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen dürfen keine Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Deshalb können Kinder die Vorlesestunde im geschlossenen digitalen Format erleben. Interessierte melden sich bitte bis zum 17. März per Mail unter bibliothek@bensheim.de, um die Zugangsdaten zu erhalten. Diese werden am Veranstaltungstag im Laufe des Vormittags versendet.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt; Inhaber eines Bibliotheksausweises werden vorrangig berücksichtigt. Da alle Angebote unter Vorbehalt geplant werden, wird darum gebeten, von Anmeldungen im Abo abzusehen. ps