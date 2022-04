Bilderbuchkino in der Stadtbücherei Bensheim

Bensheim. Am Donnerstag, 21. April, um 15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen. Lesepate Walther Fitz zeigt das Bilderbuchkino „Der Sorgosaurus“ von Rachel Bright – eine herzerwärmende Geschichte in charmanten Reimen mit einer wichtigen Botschaft: Jeder kann sich selbst Mut machen und seine Ängste überwinden.

„Der kleine Sorgosaurus hat einen tollen Ausflug geplant. Doch schon nach ein paar Schritten tauchen die ersten Sorgen in seinem Kopf auf: Was, wenn er nicht genug Essen dabei hat? Oder es anfängt zu regnen? Wie so oft macht sich der kleine Sorgosaurus zu viele Gedanken. Aber dann stellt er fest, wie schön ein Tag werden kann, wenn man seinen Ängsten mutig begegnet.“

Die farbenfrohen Illustrationen dazu stammen von Chris Chatterton und werden auf großer Leinwand gezeigt. Der Besuch der Veranstaltung ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind.

Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes erforderlich.

Informationen, das Hygienekonzept und den Flyer mit weiteren Vorlese-Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3) oder online unter www.stadtkultur-bensheim.de.