  Bild-Versteigerung brachte 1111 Euro für das Musiktheater Rex

Bensheim. Storytelling, also Geschichten erzählen und so eine Botschaft transportieren, Marcus Goldmann betreibt dies in einem großformatigen Bild mit Bensheimer Geschichte. Vieles was prägnant für die Stadt ist, ist auf dem Schwarz-weiß-Werk zu sehen. Durch einen Kontakt des Kreativen, der in einer Frankfurter Agentur arbeitet, zu Daniela Recktenwald (Zweite von links), die in der Bensheimer Innenstadt die Galerie „Krämer reloaded“ betreibt, wurde das Bild Ende vergangenen Jahres versteigert.

Der Erlös, so die Idee, sollte dem Musiktheater Rex, das in dem Werk eine zentrale Bedeutung hat, zugutekommen, schließlich spürt das Rex wie sehr viele Spielstätten und Kunst- und Kulturschaffende die Auswirkungen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie deutlich. Die Versteigerung, die am 31. Dezember in eine spannende Endphase gegangen war, brachte 1111 Euro ein. Ersteigert hat das Bild Familie Dreher, Mutter, Vater und zwei Söhne, die sich finanziell beteiligten. Die Drehers hatten sich am Jahresende trotz unschönem Winterwetter gemeinsam auf den Weg zu „Krämer reloaded“ gemacht, um persönlich ihr Gebot anzugeben.

Ebenso war auch eine Teilnahme an der Versteigerung auf anderen Wegen, unter anderem digital, möglich. Steffi (rechts) und Horst Dreher nahmen das Werk am Wochenende im Rex entgegen, um es als Dauerleihgabe an das Musiktheater weiterzureichen.

Dort hielt es erstmal Martina Wagner (links) in Händen. Über die Auktion zugunsten ihres Musiktheaters zeigten sich die Verantwortlichen des Rex erfreut, ebenso natürlich über das Bild, das im Veranstaltungsraum an einer der großen Ziegelwände einen Platz bekommen soll.

Erfreut war aber auch Daniela Recktenwald, sie wertet den großen Zuspruch an der Versteigerung durch Bensheimer Bürger und Unternehmen als deutliches Zeichen, der Kunst und Kulturszene zur Seite zu stehen. thz/Bild: Zelinger