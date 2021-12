„Biedermann und die Brandstifter“ in Bensheim

Bensheim. Die freie Theatergruppe Poetenpack aus Potsdam ist mit dem Stück „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch am Montag, 13. Dezember, um 20 Uhr zu Gast im Parktheater Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das von Max Frisch selbst als „Lehrstück ohne Lehre“ bezeichnete Stück schildert, wie der Bürger Gottlieb Biedermann Brandstifter in sein Haus einlädt, um von ihnen verschont zu werden. Seine Blindheit, sein bewusstes Wegsehen gegenüber der sich zusammenbrauenden Gefahr hat schwerwiegende Folgen.

Diese Fabel wurde in verschiedene Richtungen interpretiert. Sie wurde sowohl als Warnung vor dem Kommunismus als auch vor dem Faschismus gelesen. Der derzeit international erstarkende Nationalismus und die unverhohlen fremdenfeindlich agierende Rhetorik rechter Kräfte zeigen, dass das Stück bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat, heißt es von Seiten des Veranstalters Stadtkultur Bensheim. In der Inszenierung stehen neben den professionellen Protagonisten Jugendliche mit verschiedenen kulturellen Hintergründen auf der Bühne.

Eintrittskarten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816 sowie im Internet unter reservix.de. Die Vorstellung dauert zwei Stunden inklusive Pause. Für diese Veranstaltung gilt 2G plus. Abstandsregeln und Maskenpflicht (auch auf dem Platz) sind einzuhalten. red/Bild: Ewe Rafeldt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2