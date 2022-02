Bibelwoche zum Buch Daniel

Bensheim. Am Sonntag (20.) wird im Gottesdienst in der Michaelsgemeinde um 10 Uhr die diesjährige Bibelwoche eröffnet. In diesem Jahr geht es um Geschichten aus dem Buch des Propheten Daniel. Am Montag (21.) um 20 Uhr wird Professor Oeming einen Einführungsvortrag halten. Der Heidelberger Alttestamentler versteht es auf hervorragende Weise, die Texte lebendig und verständlich auszulegen.

Das Buch Daniel ist ein spannendes Dokument einer damals neuen Glaubensrichtung: der Apokalyptik. Ein Visionär bekommt in Träumen, Visionen und Auditionen Einblicke in eine dem normalen Menschen verborgene Zukunft: Diese Welt geht dem Ende entgegen, das Böse auf der Erde steigert sich immer mehr, Kriege nehmen zu.

Aber nachdem sich eine grausame Herrschaft nach der anderen bekämpft und zugrundegerichtet hat, wird am Ende der Zeit eine ganz neue Welt anbrechen: das Reich Gottes, ein tausendjähriges Reich unter der Herrschaft des Menschensohns. Der Informationsabend will sowohl grundlegende Informationen über die Entstehung der Apokalyptik wie auch Hilfen zur Entschlüsselung der Bildsprache der Traumgesichte Daniels bieten. Schließlich soll die Frage bedacht werden, was solcher endzeitlicher Glaube für mich heute bedeuten kann.

An den folgenden Abenden von Dienstag bis Donnerstag wird jeweils um 20 Uhr ein Kapitel des Danielbuchs ins Gespräch gebracht. Dazu lädt die Gemeinde ein. red