Bibel-Teilen wieder im Pfarrzentrum

Bensheim. Ab sofort findet das Bibelteilen wieder im Pfarrzentrum von Sankt Georg im Raum „Miriam“, Untergeschoss, statt.

AdUnit urban-intext1

Interessierte sind eingeladen, jeden Mittwoch von 19.30 bis 20.30 Uhr in einer kleinen Gruppe in der Bibel zu lesen, sich darüber auszutauschen und zu beten.

Der Ablauf des Abends orientiert sich an der Sieben-Schritte-Methode: Ankommen, Schriftlesung, stille Zeit mit Wiederholen einzelner Worte oder Sätze, Wiederholung der Schriftlesung, stille Zeit, Austausch darüber, was den Einzelnen anspricht, irritiert oder eventuell stört, was der Text mit uns heute zu tun hat, wo er für uns Anregung sein kann, freie Fürbitten und abschließendes „Vater unser“ und Segensgebet. Die Gruppe ist keine „geschlossene Gesellschaft“, sondern offen für alle, die sich aus dem Evangelium Anstöße für den Alltag geben lassen wollen.

Bei Interesse und für weitere Informationen melden sich Interessierte bei Ursula Hille, Telefon 06251/3759, hille.ursula@gmx.de, oder Doris Kellermann, Telefon 0176/40133335, hospizdoris68@gmail.com. red

AdUnit urban-intext2