Bensheim. Nach der Sommerpause gibt es wieder wöchentlich das Bibelteilen in der Gemeinde Sankt Georg. Interessierte sind eingeladen für Mittwoch (1.) um 19:30 Uhr dabei zu sein, um in einer kleinen Gruppe in der Bibel zu lesen, sich darüber auszutauschen und zu beten.

Das Bibelteilen findet unter aktuellen Hygienebestimmungen im Pfarrzentrum der Gemeinde Sankt Georg im Untergeschoss, Raum Miriam, statt. red