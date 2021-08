Bensheim. Das wöchentlich stattfindende Bibelteilen macht im Monat August Ferien. Interessierte sind eingeladen am Mittwoch, 1. September, um 19.30 Uhr wieder neu zu starten, um in einer kleinen Gruppe in der Bibel zu lesen, sich darüber auszutauschen und zu beten.

Das Bibelteilen findet unter den aktuellen Hygienebestimmungen im Pfarrzentrum von Sankt Georg im Untergeschoss, Raum „Miriam“ statt. red