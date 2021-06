BI will einen Runden Tisch

Bensheim. Die Bürgerinitiative „Rettet Bensheim“ begrüßt das Angebot zum konstruktiven Dialog seitens der FDP in Sachen Sporthallen-Neubau am Berliner Ring (wir haben berichtet).

Flächenversiegelung sei ein großes Problem – auch in Bensheim. Rund ein Viertel der Fläche Bensheims werde derzeit als Siedlungs- und Verkehrsfläche genutzt. Alleine in den vergangenen fünf Jahren habe diese Fläche um 5,5 Prozent zugenommen, was 780 000 Quadratmetern entspreche, so die BI. Die Bevölkerung sei aber nur um drei Prozent (1182 Personen) gewachsen.

„Wir müssen daher beim Thema Bebauung gemeinsam um jede Alternative ringen und prüfen, wie wir eine bedarfsgerechte Entwicklung unserer Stadt zum Beispiel bei den Sportmöglichkeiten sicherstellen können, ohne die Versiegelung von Flächen weiter voranzutreiben“, so eine Sprecherin der Bürgerinitiative. Konkrete Ansatzpunkte zum Thema Sportmöglichkeiten sieht die Bürgerinitiative – wie berichtet – in einer Überarbeitung der Belegungspläne oder in einer Aufstockung bestehender Sporthallen. Keineswegs betrachte die BI dieses Thema isoliert und habe nur ihre Eigeninteressen im Blick, wie kritische Stimmen anmerkten. Vielmehr sieht die Initiative den geplanten Bau der Sporthallen als Stein des Anstoßes, „um endlich über das Thema des Flächenverbrauchs zu diskutieren“.

„Rettet Bensheim“ freue sich daher sehr über das Gesprächsangebot der FDP und regt an, nach der Sommerpause in einem Runden Tisch mit Vertretern von Parteien, Stadt, Wirtschaft, Vereinen und Naturschutzverbänden Lösungsansätze zu erarbeiten. red

