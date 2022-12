BfB zum Thema Haushaltsplan

Bensheim. Zur nächsten Fraktionssitzung trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag, 13. Dezember, ab 18 Uhr in der marokkanischen Kulturgemeinde in der Nibelungenstraße 24 (Guntrum-Gelände), informiert Yvonne Dankwerth vom Vorstand der BfB.

Keine Steuererhöhungen

Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Vorbereitung der letzten Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr und hier insbesondere die Verabschiedung des Haushalts der Stadt Bensheim. „Wir hoffen, dass durch Einsparungen und Haushaltskonsolidierung die bisher erneut geplante Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für das Jahr 2024 gestrichen werden können. Einem Haushalt, der erneut Steuererhöhungen vorsieht werden wir nicht zustimmen“, bekräftigen die Fraktionsvorsitzenden der BfB, Norbert Koller und Ulrike Vogt-Saggau, die Position der BfB.

Die Bürger für Bensheim erinnern an die Koalitionsvereinbarung von CDU, SPD und FDP, die keine Steuererhöhungen vorsieht. Dieses Versprechen wurde bereits 2022 gebrochen, schreibt die BfB in ihrer Pressemitteilung weiter.

Bensheim hat Ausgabenproblem

„Bensheim ist bei den Gewerbesteuereinnahmen im Kreis Bergstraße einsame Spitze. Trotzdem gelingt es der neuen Magistratsspitze nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Kreislauf der Steuererhöhungen muss und kann durchbrochen werden, sonst finden wir uns an der Spitze der Steuersätze im Kreisgebiet wieder. Dabei hat Bensheim kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem“, betont Stadtverordneter Franz Apfel. red