Bensheim. Zu ihrer nächsten Telefonkonferenz trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (30.) um 18 Uhr. „Dies ist unsere letzte Fraktionssitzung in der auslaufenden Wahlperiode. Wir werden uns bei unseren ausscheidenden Stadtverordneten Barbara Ottofrickenstein-Ripper und Ruth Wohland für ihr Engagement bedanken“, informiert Stadtverordneter Franz Apfel.

Gemeinsam mit dem Vorstand bespricht die Fraktion die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Traditionell wird dort die StadtverordnetenvorsteherIn, die Stellvertreter und die Vertreter der Fraktionen in den ehrenamtlichen Magistrat der Stadt gewählt.

Als inhaltliche Punkte besprechen die Stadtverordneten und Ortsbeiratsmitglieder den fehlenden Haushaltsplan der Stadt Bensheim für 2021, die Beauftragung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt und das weitere Vorgehen bei dem beschlossenen ergebnisoffenen städtebaulichen Ideenwettbewerb, „bei dem die Bürgerinitiative Bensheimer Marktplatz besser beleben aus unserer Sicht eine wichtige Rolle spielen muss, meint Stadtverordneter Norbert Koller.

In der ersten Fraktionssitzung der neuen Wahlperiode am Dienstag, 6. April, besprechen Fraktion, Ortsbeiratsmitglieder und Vorstand über die Vertretung der BfB in den Fachausschüssen, die ehrenamtliche Magistratsliste und über die Konstituierung der Ortsbeiräte. red