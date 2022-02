BfB zum alten CBM-Gelände in Bensheim

Bensheim. Mit der Antwort des Magistrats auf die Anfrage der BfB-Fraktion zum umstrittenen Bebauungsplan für das ehemalige Gelände der Christoffel-Blinden-Mission (CBM) befasste sich die BfB-Fraktion in ihrer Fraktionssitzung. Der Bebauungsplan erfährt – wie mehrfach berichtet – starke Ablehnung sowohl von den Anliegern als auch von den Naturschutzverbänden.

„Wir begrüßen die Antwort des Magistrats, aus denen klar wird, dass der B-Plan nicht so einfach durchläuft, sondern wie von uns gefordert, geändert wird“, stellt Ulrike Vogt-Saggau fest. So wurden vom Magistrat eine zusätzliche Verschattungsstudie, eine Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung und ebenfalls eine ergänzende Untersuchung zum Risiko von Rutschungen im Baufeld Nummer sechs beauftragt.

Weiterhin rückt der Magistrat vom vereinfachten Verfahren bei diesem Bebauungsplan ab. Dies sei insbesondere in Bezug auf einen vollständigen Umweltbericht wichtig, erklärt Stadtverordneter Norbert Koller.

„Wir bedauern aber, dass der Magistrat mit dem geänderten Bebauungsplanentwurf nicht die Bürger vor Ort in Form einer Bürgerinformationsveranstaltung einbindet, bevor es in die städtischen Gremien geht. Dabei könnte noch die eine oder andere Anregung kommen, die in den geänderten Entwurf gleich am Anfang mit einfließen könnte. Eine 3 D-Darstellung, wie von vielen Bürgern gewünscht, halten wir für zwingend erforderlich, meint Yvonne Dankwerth, die die Wählergemeinschaft im Ortsbeirat Mitte vertritt. red