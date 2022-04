Im Mittelpunkt der nächsten Videokonferenz der BfB-Fraktion am Dienstag (12.) ab 18 Uhr stehen unter anderem das Sammeln von Argumenten für zwei Kindertagesstätten in Fehlheim und Schwanheim statt einer Groß-Kita im regionalen Grüngürtel, die notwendige Unterstützung von Vereinen bei der Suche nach Räumlichkeiten und der steigende Bedarf an Kleingärten in Bensheim.

Aus der Beantwortung

...