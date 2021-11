BfB will keine Steuererhöhungen

Bensheim. In ihrer nächsten Präsenz-Sitzung am Dienstag (30.) 2021 ab 18 Uhr im Hotel Felix befasst sich die BfB-Fraktion mit dem Haushaltsentwurf 2022. „Wir sehen keinerlei Sparanstrengungen, sondern nur deutliche Erhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Während unsere Nachbarstadt Heppenheim beide Steuerarten senkt, will Bensheim beide Steuern deutlich anheben. Das ist das völlig falsche Signal an die Bürger. Wir werden viele Einsparvorschläge machen und Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeiten“, meint Stadtverordneter Franz Apfel.

Die BfB fordert außerdem den Kreis Bergstraße und die Fraktionen von CDU und Grünen auf, die vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage um einen Punkt zu streichen. Der Kreis müsse eigene Sparbemühungen erarbeiten und das Geld nicht bei den Kommunen einfordern.

Auch ohne die Erhöhung der Kreisumlage zahle Bensheim insgesamt 43 Millionen Euro Kreis- und Schulumlage an die Kreiskasse. Das seien 3,4 Millionen Euro mehr als in desem Jahr. red