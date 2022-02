BfB will den Zugang zur Lauter verhindern

Bensheim. Die nächste Video-Konferenz der BfB-Fraktion findet am Dienstag (15.) um 18 Uhr statt. Im Mittelpunkt stehen zwei Themen. „Zum einen ist es unser Ziel, den Zugang zur Lauter im Bereich des Kleinkinderspielplatzes zu stoppen und diese Gelder einzusparen. Wir sehen darin einen großen Gefahrenpunkt für spielende Kleinkinder“, erklärt Yvonne Dankwerth.

Den geplanten Zugang zur Lauter im Bereich der Gastwirtschaft Zum Ochs an der Mittelbrücke sieht die Fraktion dagegen als einen Gewinn, die Lauter und die Innenstadt weiter aufzuwerten.

„Absurde Entwicklung“

„Als BfB hatten wir bereits 2020 einen Änderungsantrag gestellt, damit diese Maßnahme gestoppt wird. Es ist eine geradezu absurde Entwicklung, dass wir wegen solcher Projekte, die darüber hinaus noch einen nicht zu unterschätzenden Gefahrenpunkt darstellen, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer kräftig erhöht haben. In ihrer Genehmigung zum Haushaltsplan 2022 fordert die Kommunalaufsicht die Stadt Bensheim zudem auf, das Investitionsniveau nachhaltig zu reduzieren, verdeutlicht Stadtverordneter Franz Apfel.

Deshalb schließe man sich dem Vorschlag der FWG-Fraktion zu einer gemeinsamen Antragsstellung an, den Zugang zur Lauter im Bereich des Kleinkinderspielplatzes zu stoppen. In einem zweiten Punkt sprechen die Kommunalpolitiker über den städtebaulichen Ideenwettbewerb für den Marktplatz. Die widersprüchlichen Stellungnahmen der Denkmalpflegebehörde sollten nach Ansicht der BfB baldmöglichst aufgeklärt werden, so dass der Stadtverordnetenbeschluss, der die Ziele des Bürgerbegehrens der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ aufgreift, zur Umsetzung komme.

„Wir gehen davon aus, dass die Behörde den Bürgerwillen respektieren wird. Danach gibt es keine Hinderungsgründe mehr, den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung endlich durchzuführen und den ergebnisoffenen Wettbewerb zu starten“, bemerkt Norbert Koller. In Bensheim fehle ein Haus für die Vereine. Der Bedarf für Übungsräume und Abstellflächen sei vorhanden. „Wir sprechen am Dienstag über dieses Problem und über mögliche Lösungsansätze“, informiert Koller. red