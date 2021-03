Bensheim. Die nächste Telefonkonferenz der BfB-Fraktion findet am Dienstag, 23. März, um 18.15 Uhr statt. Die weitere Auswertung des für die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) enttäuschenden Ergebnisses bei der Kommunalwahl und die weitere Arbeit der BfB-Fraktion stehen im Mittelpunkt des Austausches.

Mit 6,6 Prozent der Stimmen haben die „Bürger“ zwei Sitze in der Stadtverordnetenversammlung verloren und sind mit Franz Apfel, Ulrike Vogt-Saggau und Norbert Koller im Stadtparlament vertreten. In den Ortsbeiräten Auerbach, Mitte und West ist die BfB jeweils mit einem Sitz vertreten.

Nach einer ersten Analyse sieht die BfB eine ganze Reihe von Gründen, die zu ihrem Stimmenverlust geführt haben, heißt es in einer Pressemitteilung: Zum einen unsere Koalition mit CDU und GLB, die bei vielen unserer ursprünglichen Wähler nicht gut ankam.“ Der Bundestrend laufe außerdem eindeutig auf Bündnis 90/Die Grünen zu. Die Wähler, die die FWG vor fünf Jahren verloren hat, habe sie nun zurückgewonnen. „Als BfB waren wir nicht ständig in den sozialen Medien präsent. Die FDP hat durch ihren Spitzenkandidaten, der bei der Bürgermeisterwahl einen Achtungserfolg erzielte, dazugewonnen. Das war bei uns 2016 ebenfalls der Fall“, so die BfB weiter.

„Die Wähler, die uns gewählt haben, können darauf vertrauen, dass wir weiter eine engagierte und an der Sache orientierte Politik für Bensheim machen werden. Am nächsten Dienstag werden wir über die Weiterarbeit der BfB in den politischen Gremien sprechen“, informiert die BfB-Fraktion abschließend. red