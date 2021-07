BfB: Unterführung regelmäßig reinigen

Auerbach. Mit einem Leserbrief im BA, der den schmutzigen Zustand der Unterführung am Auerbacher Bahnhof kritisierte, befasste sich die BfB-Fraktion zusammen mit der BfB-Vertreterin im Ortsbeirat Auerbach, Barbara Ottofrickenstein-Ripper.

Nach dem Leserbrief wurde die Unterführung Richtung Norden gesäubert, die Unterführung nach Westen zum Berliner Ring ist nach wie vor in einem sehr schmutzigen und nicht gerade einladenden Zustand, darauf weist Barbara Ottofrickenstein-Ripper hin. Brombeerranken hängen tief herunter, so dass Kinder sich daran verletzen können, die rechts am Rand laufen und sich am Geländer festhalten möchten, heißt es in der Pressemitteilung.

In einem Schreiben an Bürgermeisterin Christine Klein bittet die BfB-Fraktion darum, sich mit den zuständigen Stellen bei der Deutschen Bahn in Verbindung zu setzen, um einen regelmäßigen Reinigungszyklus der gesamten Unterführung zu erreichen. red