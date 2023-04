BfB übt Generalkritik zur Stadtentwicklung

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am heutigen Dienstag (11.) ab 18 Uhr als Videokonferenz statt. Aktuelle kommunale Fragen stehen dabei auf der Tagesordnung, informiert Andreas Born, Vertreter der BfB im Magistrat der Stadt.

„Geht noch irgendetwas in Bensheim voran?“, fragen sich die Kommunalpolitiker der BfB. Weder bei den Bebauungsplänen der ehemaligen Christoffel-Blindenmission (CBM) noch auf dem Meerbachsportplatz, weder auf dem Neumarktgelände oder auf dem Heilig-Geist-Areal und auch nicht auf dem Marktplatzgelände geht es voran, meint Stadtverordneter Norbert Koller.

Die BfB kritisiert, dass die Investoren für das Hoffart-Gelände ihre Pläne nicht hätten vorstellen dürfen, weil die Verwaltung überlastet sei. Durch ein solches Verhalten werde der Standort Hoffart-Gelände kaputt entschieden.

„Es wäre völlig problemlos, wenn die Investoren für das Hoffart-Gelände ihre Pläne vorstellen würden und gleichzeitig das Landesprogramm Zukunft Innenstadt für das Hoffart-Gelände mit mehr Grün und Gärten umgesetzt würde. Bis es zu einer Bebauung des Geländes kommen könnte, dauert es in Bensheim doch ohnehin seine Bensheimer Weg-Zeit“, so Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Die Alte Gerberei ist ein Klotz am Bein der Stadt Bensheim, führt die Wählergemeinschaft weiter aus. Sie fordert Transparenz, wie viel Geld hier verbrannt worden sei, seit wann keine Miete und Nebenkosten mehr an die Stadt gezahlt wurden. Nach der Insolvenz der Greenpoint Entertainment GmbH als Betreiberin des Pegasus werde es höchste Zeit, dass sich die Stadt von dem Gebäude trennt, zumal höhere Sanierungskosten in den nächsten Jahren anstünden.

Deshalb habe man in der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2022 unter anderem – wie berichtet – die Prüfung des Verkaufs der Alten Gerberei beantragt, was ebenso beschlossen wurde wie ein Antrag der Koalition, der in die gleiche Richtung zielte.

„Ohne, dass wir uns von solchen Gebäuden trennen, wird es zu weiteren Steuererhöhungen kommen. Die Entscheidungen zum Verkauf bestimmter Gebäude sind längst überfällig. Die BfB-Fraktion hat dazu vier Fragen zur Umsetzung des Verkaufsbeschlusses an den Magistrat gestellt“, informiert Stadtverordneter Franz Apfel. red