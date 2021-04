BfB spricht über Umzug der Firma Sanner

Bensheim. Zu ihrer nächsten Fraktionssitzung trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag, 20. April, um 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen die anstehenden Themen für die drei Ortsbeiräte Auerbach, Stadtmitte und Weststadt, in denen die BfB-Fraktion vertreten ist.

„Für Auerbach sprechen wir über den Stand der Umsiedlungspläne der Firma Sanner und der Umwidmung des Firmengeländes in ein Wohngebiet. Dadurch wird eine belastende Verkehrssituation in Auerbach deutlich gemindert und gleichzeitig Wohnraum geschaffen, darunter mindestens 25 Prozent Sozialwohnungen“, erläutert BfB-Ortsbeiratsmitglied Barbara Ottofrickenstein-Ripper. Innovative Energie- und Infrastruktur-Konzepte und ein Grünflächenkonzept seien hier gefragt.

Die Umsetzung des ergebnisoffenen städtebaulichen Ideenwettbewerbs für den Bensheimer Marktplatz sei für die Stadtmitte von zentraler Bedeutung. „Wir sprechen auch darüber, wie es mit dem ehemaligen Kaufhaus Krämer und der Hospitalbebauung weitergeht“, i heißt es in der Pressenotiz weiter.

Für den Bereich der Bensheimer Weststadt steht die Bebauung des Geländes des alten Stellwerks in der Dammstraße ebenso zur Beratung an wie Bauvorhaben in der Fabrikstraße für ein Gelände direkt an der Bahn, das bisher als Parkplatz und für Kleingärten genutzt wurde.

Die BfB-Wählergemeinschaft diskutiert in ihrer Telefonkonferenz ebenfalls über die bisherigen Gespräche aller Fraktionen zur konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

Aus Sicht der BfB-Fraktion sind die bisherigen Gespräche konstruktiv verlaufen. „Wir ziehen eine erste Bilanz für einen Neuanfang in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung“, kündigt BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau abschließend an. red

