BfB spricht über den Regionalplan

Bensheim. Die nächste Video-Konferenz der BfB-Fraktion findet am Dienstag (22.) ab 18 Uhr statt. „Wir beraten über die Antworten des Magistrats zu verschiedenen Anfragen unserer Wählergemeinschaft unter anderem zur Groß-Kita zwischen Schwanheim und Fehlheim, Antworten auf BfB-Fragen zum Bebauungsplan zum ehemaligen CBM-Gelände und Fragen zur Erweiterung des Hospiz in der Kalkgasse“, informiert Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die BfB nimmt sich auch das Thema neuer Regionalplan Südhessen vor. Die Wählergemeinschaft interessiert hier nach eigenem Bekunden besonders, ob zwischen Auerbach und Zwingenberg weitere Bebauungen geplant werden. „Wir lehnen eine weitere Bebauung im Anschluss an das Neubaugebiet in den Zeilbäumen entschieden ab“, betonen Andreas Born und Barbara Ottofrickenstein-Ripper.

Harry Hegenbarth informiert

Im März wird das vergrößerte Café im Hochstädter Haus wieder eröffnet. Von dort kann man in kurzer Zeit zum Fürstenlager laufen. „Da es dort genügend Parkplätze gibt, ist dies eine kleine Erleichterung in Bezug auf die fehlenden Stellplätze am Fürstenlager“, meint Franz Apfel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um 19 Uhr informiert Harry Hegenbarth über ein Projekt für Kinder und Jugendliche, dass er verschiedenen Bensheimer Parteien vorstellen will. red