BfB spricht über den Neumarkt

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am heutigen Dienstag (8.) um 18 Uhr per Video-Konferenz statt.

Energiewende im Lokalen

„Nach der Veranstaltung im Hochstädter Haus zu den Mini-Photovoltaik-Anlagen werden wir über das Thema sprechen und uns näher informieren. Die Energiewende beginnt nicht mit den Klimagipfeln, sondern mit der Umsetzung vor Ort, dieser Einsicht können wir uns nur anschließen“, betont Andreas Born, der die BfB im Magistrat vertritt. Der Neumarkt und wie es mit dieser Immobilie weitergeht, ist ein weiteres Thema der BfB am Dienstag. Norbert Koller, Vertreter seiner Fraktion im Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss, weist daraufhin, dass die Dachlandschaft differenziert sein müsse. Die Höhe der Bebauung am Eingangstor zur Altstadt sei ebenfalls von großer Bedeutung, fügt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau in der Pressemitteilung der Bürger für Bensheim an.

„Den Teilabriss des Neumarktes und den Bau von Wohnungen in dieser zentralen Lage unterstützen wir“, erklärt Stadtverordneter Franz Apfel und macht deutlich, dass die Konditionen für die sanierungsbedürftige Tiefgarage ein wichtiger Sachpunkt bei der weiteren Entwicklung des Neumarktes und darüber hinaus der Altstadt seien.

„Ideal für einen Nahversorger“

„Der Neumarkt ist vom Standort ideal für einen Nahversorger, der die Altstadt mit dem täglichen Bedarf versorgt“, meint Ortsbeiratsmitglied Yvonne Dankwerth. Auch die angedachte Vermietung an das Familienzentrum hält die BfB für eine gute Lösung. So könnten alle Standorte des Familienzentrums in der Innenstadt unter einem Dach zusammengeführt werden, schreibt die Wählergemeinschaft abschließend. red