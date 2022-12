BfB spricht über den Grubenzins

Bensheim. Zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr trifft sich die BfB-Fraktion per Video-Konferenz am Dienstag (20.) um 18 Uhr. Die Situation der Bensheimer Kaufleute in der Innenstadt wird eines der beiden Schwerpunktthemen an diesem Abend sein.

Der zweite Schwerpunkt ist die Verwendung der Grubenzinseinnahmen aus der Erlache. Der Erstbeschluss aus dem Jahr 1985 lautete, dass die Erlöse aus der Kiesförderung in der Erlache für Naturschutzwecke im Gebiet der Erlache zu verwenden sind. Dieser Beschluss wurde damals ergänzt und erweitert, um die Erlöse auch im weiteren Sinne für Maßnahmen mit Naherholungscharakter sowie für Pflegemaßnahmen zu nutzen und die Mittel nicht nur auf den Bereich der Erlache zu begrenzen. „Diese Anfangsbeschlüsse waren alle in unserem Sinne“, betont Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Mittlerweile werden aus dem Topf der Grubenzinseinnahmen ein ganzes Sammelsurium von Maßnahmen gefördert, die teilweise mit dem Ursprungsgedanken der Förderung des Naturschutzes nichts mehr zu tun haben, stellt Stadtverordneter Norbert Koller fest. Die BfB-Fraktion will die neue Vorgehensweise für die Verwendung der Grubenzinseinnahmen kritisch hinterfragen.

Ab dem 21. Dezember bis zum 9. Januar macht die Fraktion Weihnachtspause. „Am Dienstag, 10. Januar, sprechen wir über das Thema einer Grünachse im Bereich der beiden ehemals geplanten Turnhallen“, informiert Stadtverordneter Franz Apfel abschließend. red