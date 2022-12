BfB spendet für das Soziale Tiernetz

Bensheim. Für viele Menschen in Deutschland ist diese Zeit mit großen finanziellen Einschränkungen verbunden. Die explodierenden Energiepreise, die hohe Inflation und die damit einhergehenden hohen Lebensmittelpreise bringen viele in Not. Oft bleibt kaum Geld für den täglichen Bedarf – und was ist, wenn hierzu noch ein weiterer Mitbewohner, ein Haustier, versorgt werden muss? Was ist, wenn das Geld für die Tierarztrechnungen nicht mehr reicht?

„Für viele sind die Haustiere Familienmitglieder. Und viele sparen selbstverständlich an ihre eigenen Lebensmitteln, um die Liebsten zu versorgen!“, mein BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Aus diesem Grunde habe sich die Wählergemeinschaft dazu entschlossen, dem Sozialen Tiernetz Bensheim mit einer Spende von 150 Euro zu Weihnachten für seine wichtige Arbeit zu danken. Hier werde Menschen und Tieren in Not geholfen.

Andrea Klein, Vorsitzende des Vereins, bedankte sich herzlich. „Wie freuen uns über jede Unterstützung. Unser Verein finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Auch Futterspenden sind willkommen, die wir gerne weiterreichen.“ red