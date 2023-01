BfB sieht Unfallgefahr in der Wormser Straße

Bensheim. Die Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (31.) findet um 18 Uhr in den Räumen der marokkanischen Kulturgemeinde, Nibelungen Straße 24 (Guntrum-Gelände) statt, informiert Yvonne Dankwerth vom BfB-Vorstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sprechen über die Verkehrssituation in der Wormser Straße im Bereich des Fachmarktzentrums. Dort queren zahlreiche Anwohner – von den Wohngebieten kommend – zum Einkauf im Fachmarktzentrum die Straße. Beinahe-Unfälle sind an der Tagesordnung. Der Bau einer Querungshilfe für Fußgänger in diesem Bereich würde die Situation entschärfen“, findet Franz Apfel, der die BfB im Ortsbeirat der Weststadt vertritt.

BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau berichtet von einem Schreiben des Hessischen Netzwerks gegen Lichtverschmutzung an das Umwelt-Bundesministerium. In diesem Schreiben wird über die Aufnahme von Lichtverschmutzung als zu bekämpfende Gefahr für die Biodiversität (Artenvielfalt) berichtet.

Mehr zum Thema BfB Wald und Innenstadt Mehr erfahren Ortstermin Fehlende Infos an Haltestellen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Regionalgeschichte Neue Mitteilung des Bensheimer Museumsvereins Mehr erfahren

„Die deutliche Reduzierung der Lichtverschmutzung wird sich positiv in Bezug des Erhalts der biologischen Vielfalt auswirken. Von Nutzen ist die Reduzierung ebenfalls in der Energiekrise“, darauf weist BfB-Sprecherin Barbara Ottofrickenstein-Ripper hin.

Überall werde die zurückgehende Biodiversität und der Verlust von Grünflächen beklagt. Trotzdem werde in Bensheim jegliches Grün vernichtet und die Versiegelung schreite weiter voran – mit fatalen Folgen für das Klima. „Solche Projekte wie nun in der Fabrikstraße sorgen für weiteren immensen Flächenverbrauch, der zudem noch mehr Verkehr erzeugen wird“, so der BfB-Stadtverordneter Norbert Koller. red