BfB: Schlechte Verlierer wollen gewinnen

Bensheim. „Wenn man eine Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade“. Mit dieser Anleihe aus einem Zitat des Bundesvorsitzenden der Grünen nimmt BfB-Stadtverordneter Norbert Koller zur Empfehlung des E-Teams im Entscheidungsprozess zum Marktplatz Stellung.

Wenn das Bürgernetzwerk von Anfang an ein Werkstattverfahren vorgeschlagen hätte, dann wäre das etwas anderes. Das habe das Bürgernetzwerk aber nicht. Nach der Vorgeschichte mit der Übernahme der Ziele des ersten erfolgreichen Bensheimer Bürgerbegehrens mit dem ergebnisoffenen städtebaulichen Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung könne niemand ohne weiteres und ohne mehrjährige Zeitverzögerung das Verfahren ändern, stellt Koller fest.

Die Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ hatte das Bürgerbegehren initiiert. „Wenn jetzt einzelne Aktive des Bürgernetzwerkes im Empfehlungsteam das Werkstattverfahren statt eines ergebnisoffenen städtebaulichen Ideen-Wettbewerbs vorschlagen, dann sieht das so aus, als würden schlechte Verlierer nun hinnerum zu Gewinnern werden wollen. Dieses Verhalten und diese Vorgehensweise schadet der ganzen Stadtgesellschaft“, meint Stadtverordneter Franz Apfel.

Für ihn sei nun immer klarer, warum man der Bürgerinitiative nicht entgegengekommen sei, sie wolle man heraushalten. Mit dem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für den ergebnisoffenen städtebaulichen Wettbewerb „waren wir auf einer guten und breit unterstützten Vorgehensweise angekommen, die auch die über 3300 Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, die für das Bürgerbegehren gestimmt haben“, so Apfel. Am Ende des Wettbewerbs solle es eine weitere Bürgerbeteiligung geben, bevor die Stadtverordnetenversammlung entscheidet, so sehe eine funktionierende Bürgerbeteiligung aus.

BfB geht von Klage aus

Für die BfB-Fraktion stellte sich nach eigenem Bekunden schon im Juli 2021 die entscheidende Frage: Warum koppelt man nicht den ergebnisoffenen städtebaulichen Wettbewerb von dem 365-Tage-Prozess ab? Alle argumentierten, man dürfe keine Zeit verlieren. Plötzlich spiele das keine Rolle mehr. Das Zeitproblem sei nun wieder aus dem Hut gezaubert worden, indem für das Werkstattverfahren plädiert wurde.

„Ein Verfahren, das weder durch das Bürgerbegehren noch durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung abgedeckt ist“, so Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. Wenn die Empfehlung des Teams durch eine Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung übernommen werden sollte, sei es absehbar, dass der Beschluss wegen des erfolgreichen Bürgerbegehrens beklagt werde und damit eine erneute und längere Zeitverzögerung zu erwarten sei.

Die BfB-Fraktion unterstütze eindeutig die Ziele des Bürgerbegehrens mit der Durchführung des ergebnisoffenen städtebaulichen Wettbewerbs mit anschließender Bürgerbeteiligung, so wie das beschlossen worden sei. „Das ist unsere Position, die durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gedeckt ist. Wir erwarten, dass hier in diesem Sinne endlich gehandelt und nicht weiter die Stadt gespalten wird“, erklärt Yvonne Dankwerth abschließend, die die Wählergemeinschaft im Ortsbeirat Mitte vertritt. red