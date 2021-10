BfB lehnt neuen Gewerbepark ab

Bensheim. Die BfB-Fraktion trifft sich zu ihrer nächsten Video-Konferenz am Dienstag (26.) um 19 Uhr. Die Petition des Musiktheaters Rex, den Festplatz am Berliner Ring als einzige große Veranstaltungsfläche für Konzerte und große Feste in Bensheim zu erhalten, sei ein großer Erfolg gewesen. „Wir hoffen, dass sich im Sinne der Petition noch etwas bewegen lässt“, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein weiteres Thema ist die Planung eines weiteren Gewerbeparks südlich des Fachmarktzentrums bis zur Sirona-Unterführung. „Die Planung sorgt dafür, dass Hunderte von Bäumen und Sträuchern dafür gefällt werden und ein wertvolles Biotop mit vielen großen Bäumen zerstört wird. Diesen weiteren Flächenverbrauch in dieser Dimension lehnen wir entschieden ab“, macht Stadtverordneter Franz Apfel klar.

Die weitere Verkehrsbelastung sowohl für die Wormser Straße als auch für die Rheinstraße werde bagatellisiert. „Es ist die gleiche Vorgehensweise wie beim Bauprojekt in der Dammstraße am alten Stellwerk. Dabei ist bereits seit Jahren bekannt, dass die Wormser Straße vom Autoverkehr überlastet ist“, so Stadtverordneter Norbert Koller. red