BfB lehnt neue Stellen ab

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet als Video-Konferenz am Dienstag, 6. Dezember, statt. Die Beratung des Haushaltsentwurfes steht dabei im Mittelpunkt der Beratung.

„Für uns ist klar, dass wir – nach dem Weggang von Stadtrat Oyan – keine neue Führungsebene mit mehreren hochdotierten Positionen im Stellenplan unterstützen werden. Die Koalition hat – mit Unterstützung der BfB – die Stelle des weiteren hauptamtlichen Stadtrates aus Kostengründen abgeschafft. Wer jetzt diesen neuen Stellen zustimmt, der legt den Grundstein für weitere Steuererhöhungen“, heißt es in der Erklärung der BfB-Stadtverordneten.

Der Fuß- und Radweg entlang der der Bahnstraße wurde – wie berichtet – mit LED-Solarleuchten ausgestattet und damit sicherer gemacht. „Die Solarleuchten mit warmweißem Licht nehmen Rücksicht auf die Insekten, das war für uns ein wichtiger Punkt“, begrüßt Stadtverordneter Norbert Koller die Ausführung.

Sicherheit an Kita Berliner Ring

Nach einem Ortstermin der Elternvertretung der Kita am Berliner Ring, mit zahlreichen Kommunalpolitikern und der Verwaltung zeichne sich eine Änderung ab, die zu mehr Sicherheit für Eltern und Kindern auf dem Parkplatz Berthold-Brecht-Ring führe, hofft die BfB. Der bisherige Zustand sei unhaltbar, da die Eltern mit ihren Kindern durch rangierende Autos in den Stoßzeiten gefährdet sind. „Wir hoffen auf eine gemeinsame Antragsstellung für die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember, indem der Zugang vom Berliner Ring wieder erlaubt wird, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau für die BfB. red