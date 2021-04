BfB hofft auf sachlichen Dialog

Bensheim. Die Vorbereitung der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung steht zunächst im Mittelpunkt der Fraktionssitzung der Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag, 27. April, ab 18.30 Uhr. Die BfB-Fraktion tagt per Videokonferenz und als Telefonkonferenz.

AdUnit urban-intext1

Bei der konstituierenden Sitzung stehen unter anderem die Wahl der Stadtverordnetenvorsteherin und der stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher an. In einem gemeinsamen Gespräch aller Fraktionen auf Einladung der stärksten Fraktion, der CDU, einigten sich alle Fraktionen auf gemeinsame Listen für die Eigenbetriebskommissionen, Kommissionen und die Vertretungen in den verschiedenen Verbänden. „Wir bedanken uns bei allen Fraktionen für die konstruktiven Gespräche und hoffen generell, dass diese Wahlperiode durch einen sachbezogenen Dialog aller Parteien geprägt sein wird“, informiert BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Als inhaltliches Thema bespricht die BfB-Wählergemeinschaft das Thema Tiny Houses, das ein Bürger der Wählergemeinschaft vorgeschlagen hat. „Eine der großen Hürden auf dem Weg zum Wohnen im transportablen Mini-Haus ist sicher die Grundstückssuche. Mit diesem Thema werden wir uns in den nächsten Wochen immer mal wieder befassen“, informiert BfB-Stadtrat Andreas Born. red