BfB gegen Groß-Kita für Weststadtteile

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr als Video-Konferenz statt.

„Wir sprechen uns gegen die geplante siebenzügige Kindertagesstätte zwischen Fehlheim und Schwanheim im regionalen Grünzug aus. Beide Stadtteile sollen nach unseren Vorstellungen ihre eigenen Kitas vor Ort erhalten“, heißt es in der Ankündigung der BfB. Da in beiden Stadtteilen die Ortsbeiräte neu gewählt wurden, hofft die Fraktion auf Bewegung in dieser Angelegenheit.

Die Koalition ist gefordert

„Wir sind mit Grünen und FWG im Gespräch wegen einer gemeinsamen Antragstellung. Die Koalition ist gefordert, über das Projekt neu nachzudenken“, betont BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

„Als BfB haben wir den Ortstermin im Baugebiet Seegenberg organisiert. Die Bürger vor Ort haben ein Recht darauf, dass ihre Argumente ernst genommen werden. Die Argumente der Naturschutzverbände sind zu berücksichtigen“, schreibt die BfB. Es gehe darum, die Zahl der geplanten Wohneinheiten zu reduzieren, den alten Baumbestand zu erhalten und dafür zu sorgen, dass der Verkehr in vertretbaren Grenzen bleibe. Gemeinsam haben BfB und FWG einen Antrag eingereicht, um einen runden Tisch für das ehemalige CBM-Gelände zu organisieren.

Gegen Erhöhung der Grundsteuer

Die BfB wolle einen Neu-Anfang in der Bensheimer Kommunalpolitik erreichen. „Bei großen Widerständen zu Bebauungsplänen und deren Änderung sollte diese Vorgehensweise Schule machen. Wir verstehen uns als Schützer für die Lebensqualität der und als Umweltschützer“, betont Franz Apfel.

Die BfB hat eine Reihe von Änderungsanträgen zum Haushaltentwurf 2021 entwickelt und eingereicht. Mittlerweile liegt das aktualisierte Immobilienkataster der Stadt Bensheim vor, mit diesem Thema will sich die BfB näher befassen. Ziel sei es, die vorgesehene Anhebung der Grundsteuer B ab 2024 zu verhindern. red

