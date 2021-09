BfB-Fraktion unterstützt das Rex

Bensheim. Die Petition des Musiktheaters Rex, den Festplatz am Berliner Ring als einzige große Veranstaltungsfläche für Konzerte und große Feste und Veranstaltungen in Bensheim zu erhalten, wird von der Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) unterstützt. „Wir rufen die Bensheimer auf, die Petition aktiv mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Der Festplatz wird auch in der Zukunft in seiner Gesamtheit benötigt. Wir denken an Kulturveranstaltungen und Flohmärkte und weisen darauf hin, dass dieser Platz für den Hessentag, für das Landesturnfest und andere Groß-Veranstaltungen dringend benötigt wurde“, so Stadtverordneter Norbert Koller.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für einen Wohnmobilstandort auf dem Festplatzgelände sollte laut BfB dahingehend geändert werden, dass ein anderer möglicher Standort gefunden wird. „Es gibt Alternativen zum Festplatz“, stellt Stadtverordneter Franz Apfel fest in einer Pressemitteilung der BfB abschließend fest. red