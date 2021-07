BfB-Fraktion macht Pause

Bensheim. Die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) macht Sommerpause. Die nächste Video-Konferenz der BfB findet erst wieder am Dienstag, 10. August, statt. Die erste Präsenzsitzung nach der Sommerpause ist für den 7. September geplant, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

In der Sommerpause bearbeitet die BfB-Fraktion im Wesentlichen zwei Themen. „Wir sprechen über die Themen weiterer Flächenverbrauch am Berliner Ring durch zwei geplante Sporthallen mit Parkplatz. Wir bereiten dazu eine Anfrage an den Magistrat dazu vor“, schreibt die BfB. Zahlreiche neue Sporthallen seien in den letzten Jahren gebaut worden. Eine wichtige Frage sei, ob eine der neu gebauten Sporthallen beispielsweise aufgestockt werden könnte, um den weiteren Flächenverbrauch zu verhindern. Auch die Hallenbelegungspläne müssten kommuniziert werden, meint Barbara Ottofrickenstein-Ripper vom Vorstand der BfB.

Wie kann der Umzug der Firma Sanner in das Gewerbegebiet Stubenwald umweltverträglicher stattfinden? Vorschläge von Vertretern von Naturschutzverbänden werden beraten. Dabei geht es unter anderem um mehr Schutz und Abstand zu dem bestehenden Graben, der ein besonderes Biotop darstellt. Auch die zugesagte Abplanung von ca. drei Hektar Wohnbaufläche in Fehlheim und Zell sollte jetzt vonseiten des Magistrats konkreter werden, meint BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. red