BfB-Fraktion besucht das Wasserwerk

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der BfB-Fraktion findet am Dienstag (25.) um 18 Uhr per Video-Konferenz statt.

„Wir unterstützen den Antrag des Trägerverein Geburtshaus Bergstraße auf einen zeitlich befristeten Zuschuss. Der Trägerverein begründet das Zuschussbegehren für uns sachlich nachvollziehbar“, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau in einer Pressenotiz.

Am Dienstag, 29. November, besucht die BfB-Fraktion mit Gästen das Wasserwerk Riedgruppe-Ost. „Die Themen Grundwasserstände und Trinkwasser werden uns in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig beschäftigen“, ist sich Stadtrat Andreas Born sicher. Interessenten, die bei dem Besuch teilnehmen wollen, können sich per E-Mail an die BfB wenden: info@bfb-bensheim.de oder Telefon 06251/703464.

Bei dem bevorstehenden Wettbewerb zum Bensheimer Marktplatz sieht es die BfB als ihre Aufgabe an, dass das Bensheimer Dauer-Thema tatsächlich ergebnisoffen angegangen werde.

„Bei diesem Thema hoffen wir, dass es jetzt positiv und ergebnisoffen vorangeht. Danach sind die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung einzubinden“, fordert Norbert Koller. red