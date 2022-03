BfB-Fraktion bereitet Sitzungsrunde vor

Bensheim. Die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) trifft sich am Dienstag, 15. März, nach dem – bereits angekündigten – Stadtspaziergang – um 19 Uhr zu einer Video-Konferenz und bereitet die Ausschussrunde vor der Stadtverordnetenversammlung vor. Neben den beim Stadtspaziergang diskutierten Themen Lauter und Marktplatz, wird sich die BfB mit den Umzugsplänen der Firma Sanner befassen.

„Während die SPD-Fraktion bereits eine Umfrage gestartet hat, wie das Firmengelände in Auerbach einmal bebaut werden soll, halten wir es zunächst für notwendig zu klären, wie es nach der Mehrheitsübernahme des früheren Familienunternehmens durch Global Healthcare Opportunities im letzten Quartal 2021 weitergeht“, heißt es in der Pressemitteilung der BfB. Auf eine Anfrage der Fraktion vom 1. November 2021 habe der Magistrat dazu bisher keine schlüssigen Antworten gegeben, stellt Barbara Ottofrickenstein-Ripper fest, die die BfB im Ortsbeirat Auerbach vertritt.

„Für uns ist es wichtig zu erfahren wie sich die Mehrheitsübernahme von Sanner auf die bisherigen Beschlüsse und Absichtserklärungen auswirkt und ob der Vertrag mit der Firma Sanner mittlerweile von beiden Seiten unterschrieben wurde, was Ende 2021 noch nicht der Fall war“, betont Stadtrat Andreas Born.

Eine aktuelle Sportentwicklungsplanung für die Stadt Bensheim liegt nicht vor. Der letzte Plan stammt vom Mai 2009 und wurde durch das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung unter Beteiligung der Sportvereine aufgestellt. „Der damalige Sportentwicklungsplan enthält eine Fülle von nachvollziehbaren Aussagen. Viele der Ziele wurden nicht umgesetzt. Kaum jemand weiß, dass ein solcher Plan 2009 aufgestellt wurde“, schreibt die BfB.

„Kein Wunder, dass beispielweise das Fazit des Sportentwicklungsplans aus dem Jahr 2009, dass organisatorischen Maßnahmen gegenüber Bauvorhaben der Vorzug zu geben sei, zu keinem Zeitpunkt in Bensheim eine Rolle spielte“, stellt Henning Müller fest. Die BfB-Fraktion will sich in den kommenden Wochen noch mehrmals mit dem Thema Sportentwicklungsplan befassen. red