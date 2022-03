BfB: Europa-Hotel für Flüchtlinge

Bensheim. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine löst die größte Flüchtlingsbewegung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg aus.

Die Bürger für Bensheim schlagen vor, dass das vor kurzem geschlossene Europa-Hotel für die Unterbringung mit verwendet wird. „Mit den Eigentümern sollte deshalb vom Landrat und der Bürgermeisterin umgehend Kontakt aufgenommen werden. So haben wir es in einem Brief an Bürgermeisterin Klein bereits am 7. März vorgeschlagen“, schreibt die BfB in einer Pressemitteilung.

Wohnungen an Stadt vermieten

Aufgrund der vielen leerstehenden Wohnungen und Häuser in Bensheim bittet die BfB darum, dass die Bürgermeisterin, gegebenenfalls zusammen mit den Kirchengemeinden, einen Aufruf startet und darin appelliert, dass leerstehende Wohnungen und Häuser an die Stadt vermietet werden, die diese an die Flüchtlinge weiter vermietet.

Die Aktion „Vermiete an die Stadt“ sollte aktuell belebt werden, findet BfB-Stadtverordneter Franz Apfel. Die Hilfsbereitschaft vieler Menschen sei groß. red