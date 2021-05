BfB befasst sich mit dem Haushalt

Bensheim. Die nächste Videokonferenz der BfB-Fraktion findet am Dienstag (25.) ab 18 Uhr statt. Nach dem Ortstermin zum Bebauungsplan Seegenberg (ehemaliges CBM-Gelände) berät die Fraktion über das weitere Vorgehen.

AdUnit urban-intext1

Alle Interessen berücksichtigen

„Welche Möglichkeiten bestehen, dass wir die Interessen der Anlieger, der Naturschutzverbände und des Investors unter einen Hut bekommen? Unser Ziel ist eine Reduzierung der Wohneinheiten und Erhalt alter Baumbestände auf dem Gelände“, betonen die Stadtverordneten Norbert Koller und Ulrike Vogt-Saggau.

Die Nachbetrachtung der Stadtverordnetenversammlung und eine erste Beratung des Haushaltsentwurfes stehen im Mittelpunkt der Sitzung. Welche Möglichkeiten und Spielräume in Bezug auf Klimaschutz, Waldsanierung und Innenstadt-Attraktivierung bestehen? Wo müssen Gelder eingespart werden, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, um einen genehmigungsfähigen Haushalt ohne Steuererhöhungen zu erreichen? „Mit diesen Fragen befassen wir uns in einer ersten Runde zum Haushalt 2021“, teilte Stadtverordneter Franz Apfel in der Pressemitteilung abschließend mit. red