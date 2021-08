BfB beendet Sommerpause

Bensheim. Die BfB-Fraktion beendet die Sommerpause mit einem Gespräch mit der TSV Auerbach. Zu dem Thema Bau zweier neuer Sporthallen hat man eine umfassende Anfrage an den Magistrat gestellt. „Wir hoffen, dass weitere Kapazitäten für Sporttreibende durch beispielsweise Erweiterung der Hallen geschaffen werden können und dabei die Sportvereine, der Kreis Bergstraße und die Stadt Bensheim sehr eng zusammenarbeiten, um weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden“, betont Stadtrat Andreas Born.

Am Dienstag (31.) trifft sich die BfB-Fraktion um 19.15 Uhr zur Video-Konferenz. Dabei steht zunächst der umstrittene Bebauungsplan für das ehemalige CBM-Gelände (Seegenberg) im Mittelpunkt.

Die Rathausspitze äußerte bereits, dass weitere Gutachten erforderlich seien und die SPD habe sich für ein ordentliches Bebauungsplanverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung ausgesprochen. Das gehe in die richtige Richtung. Entscheidend seien aber massive Änderungen im Bebauungsplan.

Die Groß-Kita, die im regionalen Grüngürtel zwischen Fehlheim und Schwanheim gebaut werden soll, ist ein weiteres zentrales Thema. Die Ortsbeiräte in Fehlheim und Schwanheim haben sich gegen die siebenzügige Kita ausgesprochen und richten eine gemeinsame Informationsveranstaltung für beide Stadtteile aus. „Wir unterstützen die Initiative beider Ortsbeiräte und hoffen auf Bewegung bei der politischen Mehrheit. In der Vergangenheit gab es noch nie ein so bedeutendes Bauprojekt, das gegen den Willen von zwei Ortsbeiräten durchgesetzt wurde, stellt Stadtverordneter Franz Apfel fest. red

