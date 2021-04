BfB bedankt sich bei Andreas Born

Bensheim. Andreas Born (BfB) leitete als ehrenamtlicher Dezernent in der zurückliegenden Wahlperiode das Dezernat Verkehr. Die neue Bürgermeisterin Christine Klein hat das von Andreas Born ehrenamtlich geleitete Verkehrsdezernat ab 30. April – wie berichtet – wieder zurück an den hauptamtlichen Stadtrat Adil Oyan (Bündnis 90/Die Grünen) zugeteilt.

„Wir bedanken uns bei Stadtrat Andreas Born für die fast geräuschlose Leitung des Verkehrsdezernates. Die letzten fünf Jahre haben deutlich gemacht, dass Dezernate auch erfolgreich durch ehrenamtliche Magistratsmitglieder geleitet werden können“, meint BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

Auf drei erfolgreiche Projekte innerhalb der Amtszeit von Andreas Born will die Fraktion in einem Resümee hinweisen:

Die Einführung der Tempo-30-Regelung in der Heidelberger Straße vom Caritasheim bis zum Hospital in der Rodensteinstraße

Die über Jahrzehnte geforderte Einbahnstraßenregelung innerhalb von Schwanheim zusammen mit dem KMB

Die Vernetzung der Stadt mit der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität. Die Stadt Bensheim gehört zu den Gründungsmitgliedern in Hessen. Stadtrat Born habe Bensheim im Lenkungskreis der Arbeitsgemeinschaft von Anfang an vertreten. Das Ziel der AG ist es, mit vielfältigen Maßnahmen den Fuß- und Radverkehr in Hessen deutlich zu stärken und zu fördern, damit die Lebensqualität in den Regionen, Städten und Gemeinden nachhaltig weiter verbessern wird. red

