Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Bensheim. Ein großer Bedarf besteht nach Ansicht der CDU-Fraktion in Bensheim an Wohnraum. „Während die Stadt aufgrund ihrer Lebensqualität und Lage einen Zuzug verzeichnet, sind die Auswirkungen nicht zuletzt bei Mieten und Immobilienpreisen spürbar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die CDU-Fraktion setze sich daher dafür ein, dass zusätzliche Wohnungen gebaut werden können.

Wie die Entwicklung in den kommenden Jahren gestaltet werden kann, diskutieren die Christdemokraten mit Christoph Cranz, dem Vorstandsvorsitzenden der Wohnbau Bergstraße eG. Seit rund einem Jahr leitet er die Genossenschaft. Von ihm wollen die Stadtverordneten erfahren, wie die aktuelle Situation im Bausektor – besonders beim Wohnungsbau – zu bewerten ist. Das Gespräch findet statt am Dienstag (2.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46. Eines der Themen wird sein, wie preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden kann. Die CDU will, dass in Bensheim weitere Sozialwohnungen entstehen und bestehende saniert werden – vor allem mit Blick auf diejenigen Menschen, die über geringe finanzielle Mittel verfügen.

Bei größeren Baugebieten sei in den vergangenen Jahren darauf geachtet worden, den sozialen Wohnungsbau auf einem Teil der jeweiligen Flächen festzuschreiben. Beispiele sind das ehemalige EKZ-Gelände an der Wormser Straße, die alte Brotfabrik in der Werner-von-Siemens-Straße und auch das Neubaugebiet in Fehlheim. In den Wohngebieten achte man auf die soziale Durchmischung.

„Wir wollen die Potenziale innerhalb der bestehenden Siedlung nutzen, doch die verfügbaren Flächen sind knapp. Die Frage ist, wie Wohnraum angesichts gestiegener Baupreise erschwinglich sein kann. Zumal auch das Umrüsten auf die Versorgung mit regenerativen Energiequellen ansteht“, sagt Bernhard Stenger, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Im Blick sind Baulücken und noch vorhandene freie Grundstücke. Aufstockungen könnten ermöglicht werden, wo dies der Lebensqualität und dem Erhalt von Grünflächen nicht entgegenstehe. Größere Neubaugebiete sind am Seegenberg in Schönberg (ehemals CBM) und auf dem bisherigen Gelände der Firma Sanner in Auerbach geplant, heißt es abschließend. red