Bewerbungstreff startet im Juni

Bensheim. Im Beratungszentrum des Diakonischen Werks Bergstraße in der Riedstraße 1 startet ab dem 1. Juni der Bewerbungstreff Bensheim“. Das kostenlose Angebot richtet sich an junge Menschen in einem Alter von bis zu 27 Jahren, die Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen benötigen und wird ergänzend zum Beratungsangebot des Jugendmigrationsdienstes Bensheim und der Fachstelle Jugendberufshilfe Bergstraße/Ried eingeführt.

Der Bewerbungstreff wird gefördert über Bundesmittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Die Teilnahme ist kostenlos. Junge Erwachsene, die auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sind, erhalten eine fachliche Unterstützung durch Bewerbungscoaches und finden darüber hinaus die technische Ausstattung vor, die benötigt wird, um die Chance auf eine erfolgreiche Bewerbung für einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz zu erhöhen.

Von der Mappe bis zum Video

Dabei werden alle Bewerbungsformen – von der klassischen Bewerbungsmappe bis hin zum Bewerbungsvideo – abgedeckt. Der Bewerbungstreff findet ab Mittwoch, 1. Juni, jeweils montags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr statt. Damit eine bestmögliche Unterstützung durch die Bewerbungscoaches gewährleistet werden kann, ist es erforderlich, dass Termine auf der Website des Diakonischen Werks Bergstraße gebucht werden.

Auf den Webseiten des Jugendmigrationsdienstes und der Jugendberufshilfe sind neben einem Buchungsformular, das auch für die Nutzung auf dem Smartphone geeignet ist, weitere Informationen und ein Erklärvideo zum Bewerbungstreff zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Fragen und weiterführende Informationen stehen Sarah Dickmeis (Jugendmigrationsdienst Bensheim, Telefon 06251/107229) und Thomas Bartelsen (Fachstelle Jugendberufshilfe Bergstraße/Ried, Telefon 06251/107238) zur Verfügung. red

Info: https://www.diakoniebergstrasse.de/hilfen-fuer-junge-menschen/jugendmigrationsdienst/

