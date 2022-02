Betrugsmasche falscher Wasserwerker: Seniorin aus Bensheim bestohlen

Bensheim. Eine gehbehinderte Seniorin ist am Montagnachmittag (21.02.) von zwei Trickdieben bestohlen worden, wie die Polizei berichtet. Ein Mann hatte gegen 14.30 Uhr an der Haustür der Frau im Bereich Elbinger Straße / Am Ziegelfalltor geklingelt und angegeben, dringend nach dem Wasser im Badezimmer schauen zu müssen. Die Frau ließ den Unbekannten in die Wohnung und ins Badezimmer. Währenddessen betrat wohl unbemerkt ein zweiter Täter die Wohnung, um sie durchsuchen zu können. Nachdem der angebliche Handwerker weg war, bemerkte die Seniorin, dass die Wohnung durchsucht wurde. Nach ersten Nachschau fehlt eine Spielekonsole.

Tipps der Polizei

Der etwa 1,70 Meter große und 30 Jahre alte Mann soll eine schwarze Hose und Jacke getragen haben. Zudem trug er wohl eine Mütze. Der Gesucht hat schwarze kurze Haare. Wer zur Tatzeit die beschriebene Person gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei in Bensheim unter 06251 / 8468-0.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche: "Überprüfen Sie vor dem Eintreten einer fremden Person, ob alles seine Richtigkeit hat. Mit einem Anruf bei der vorgegebenen Firma, der Hausverwaltung oder bei der Polizei ist dies schnell geklärt. Das allein genügt oftmals, um Betrüger zu vertreiben", so die Polizei.

