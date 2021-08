Betrüger legen Seniorin herein

Bensheim. Am späten Mittwochabend ist eine Seniorin auf Betrüger reingefallen. Ein falscher Polizist und Staatsanwalt machten der Frau gegen 23.30 Uhr am Telefon Glauben, dass eine rumänische Bande in Auerbach unterwegs sei.

Für die angebliche Sicherung des Hab und Gutes konnte die Frau dazu bewegt werden, ihre Wertsachen, wie Uhren, Schmuck und Goldbarren im Wert von rund 50 000 Euro, vor die Tür zu legen. Als der Schwindel aufflog, waren die Täter mit ihrer Beute schon über alle Berge.

Wiederholt rät die Polizei eindringlich: „Offenbaren Sie am Telefon niemals ihre Vermögensverhältnisse. Legen Sie den Hörer einfach auf, sobald Sie nach Wertsachen gefragt werden. Erkundigen Sie sich selbstständig bei ihrer örtlichen Polizei, ob der Sachverhalt so stimmt. Übergeben Sie niemals Fremden ihre Wertsachen.“ pol