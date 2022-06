Betrüger bestiehlt Bensheimer Seniorin

Bensheim. Wegen eines angeblichen Wasserschadens bei den Nachbarn verschaffte sich am Mittwoch ein Trickbetrüger Zugang zur Wohnung einer Seniorin am Berliner Ring. Nachdem der Mann wieder weg war, fehlten zwei Geldbeutel mit Papieren und 600 Euro.

Der Kriminelle klingelte zwischen 11 und 11.30 Uhr bei der Frau, die in einem Mehrfamilienhaus lebt. Zunächst wurde der Mann wegen des angeblichen Wasserschadens ins Badezimmer geführt. Weil er vorgab, seinen Chef anrufen zu müssen, verließ er kurz den Raum. In der Folge erklärte er der Wohnungsinhaberin, dass doch alles in Ordnung sei und verließ die Wohnung wieder.

Nach Wertsachen gesucht

Wie sich jedoch herausgestellt hat, nutzte der 30 bis 35 Jahre alte Mann den unbeobachteten Moment, um die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Der Gesuchte war normal mit einer Jeans bekleidet. Er führte eine Umhängetasche mit sich.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim melden: Telefon 06252/7060.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, fremde Personen nicht unbeaufsichtigt im Eigenheim agieren zu lassen. „Sobald es erforderlich ist, bitten Sie den Fremden, solange vor der Tür zu warten, bis Sie von einem Nachbarn oder Angehörigen Unterstützung erhalten, so die Beamten abschließend. pol