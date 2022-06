Betreuung, Beratung und Begegnung

Bensheim. Vertreter der FWG Bensheim haben das in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz gelegene Caritas-Zentrum Franziskushaus in der Klostergasse besucht, um sich über die vielfältigen Aktivitäten des Mehrgenerationenhauses zu informieren. Cornelia Tigges-Schwering, die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses und Dienststellenleiterin des Migrationsdienstes Bergstraße, begrüßte die Gäste und stellte das Haus und seine Historie vor.

2006 wurde das Caritas-Zentrum eröffnet, mit dem Ziel, Menschen mit einer psychischen Erkrankung im Kreis Bergstraße intensiv betreutes Wohnen zu ermöglichen. Bereits 2007 erfolgte die Aufnahme in das Bundesprogramm „Mehrgenerationenhaus“. Damit entstand eine lebendige Begegnungsstätte für alle Generationen. Das Mehrgenerationenhaus in Bensheim ist eines von 39 in Hessen und eines der insgesamt 540 in der Bundesrepublik. Hinzu kam in 2017 die Anerkennung als Hessisches Familienzentrum. Die Aufgabenfelder lassen sich mit den Begriffen „Betreuen, Beraten und Qualifizierung“ und ganz wesentlich mit „Begegnung“ umschreiben. Hierfür engagieren sich 21 Mitarbeiter und 59 ehrenamtliche Helfer.

Eine beliebte Begegnungsstätte für Alt und Jung ist das Café Klostergarten – sei es zum Frühstücken, Mittagessen oder für interkulturelle Begegnungen.

Deniz Inal von der Koordinationsstelle Asyl-Ehrenamt berichtete über die Arbeit mit und für Flüchtlinge und Asylanten. Derzeit werden Menschen aus 45 Nationen unterstützt. Es werden Integrations- und Sprachkurse für Frauen koordiniert und angeboten, bei denen eine Kinderbetreuung parallel stattfindet. Derzeit insbesondere auch für geflüchtete ukrainische Frauen.

Stefanie Burdow informierte über das betreute Wohnen und das Familienzentrum. Im Franziskushaus selbst wohnen derzeit 14 Menschen. Weitere 56 Personen erhalten bedarfsbezogene Dienstleistungen.

Das Familienzentrum vermittelt beispielsweise bei dem Projekt „Wunsch-Großeltern“ fitte Senioren an jungen Familien. Der Bedarf ist so groß, dass dringend weitere „Wunsch-Großeltern“ gesucht werden. Bei Interesse ist eine Kontaktaufnahme unter Telefon 06251/854250 möglich.

Die FWG , so Rolf Tiemann in der anschließenden Diskussion, habe den Kontakt zum Mehrgenerationenhaus gesucht, um sich vor allem über die aktuelle Migrationsberatung auszutauschen. Das weit darüber hinausgehende, soziale Engagement war der FWG in dieser Fülle nicht bekannt. „Es ist beeindruckend und bewundernswert mit welch großem Engagement hier zum Wohle von Menschen gearbeitet wird.

Bensheim kann sich über diese Einrichtung nur glücklich schätzen“, heißt es in der Pressemitteilung der FWG. Wie in vielen anderen sozialen Bereichen werden öffentliche Gelder zum Teil nur für befristete Zeit bewilligt und müssen immer wieder neu beantragt werden. Konsequenz daraus ist, dass die betreffenden Mitarbeiter nur jeweils befristet beschäftigt werden können. Ein großer Vorteil ist, dass die Trägerschaft beim Caritasverband Darmstadt liegt.

Das Mehrgenerationenhaus ist zur Erfüllung seiner Aufgaben auf private Unterstützung – sei es durch ehrenamtliche Tätigkeit oder durch Spenden – angewiesen. Eine einfache Form dafür ist die Abgabe gebrauchter Druckerpatronen in der Caritas-Sammelbox, damit sie wiederverwertet werden. Dazu werden diese Sammelboxen an andere soziale Projekte weitergeleitet. red