Betreuer für die Ferienspiele gesucht

Bensheim. Das städtische Team der Jugendförderung bereitet derzeit die Ferienspiele 2023 in Bensheim vor. Hierfür sucht das Organisationsteam Betreuungskräfte.

Am 7., 14. und 23. Februar finden dazu Informationsabende um 19 Uhr im Jugendzentrum (Rodensteinstraße 19) statt. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Traditionell findet das beliebte Ferienangebot für Kinder in den ersten beiden Sommerferienwochen statt – in diesem Jahr also vom 24. Juli bis 4. August. Die Betreuungskräfte sind während dieser Zeit für eine feste Gruppe von 20 bis 25 Kindern zuständig.

Mit ihnen führen sie eigene Angebote durch, begleiten sie auf Ausflügen, unterstützen bei Workshops oder haben einfach Spaß am gemeinsamen Spielen. Um die Ferienspiele gemeinsam zu planen, finden zwei Vorbereitungswochenenden statt. Hier werden Gruppenspiele, Bastelangebote und kleine Aktionen erarbeitet, rechtliche Themen besprochen, verschiedene Szenarien durchgespielt oder Erfahrungen ausgetauscht, um gut vorbereitet in die zwei Wochen zu starten.

Die Treffen finden im Mai und Juni statt, die genauen Termine werden noch bekanntgegeben. Die Betreuungskräfte sollten einen Erste-Hilfe-Kurs und eine Hygienebelehrung nach Paragraf 43 Infektionsschutzgesetz (IfsG) haben, die nicht älter als zwei Jahre sind. Wer diese Nachweise nicht hat, kann die Kurse im Rahmen der Vorbereitung absolvieren. Eventuell entstehende Kosten werden von der Stadt Bensheim nach den Ferienspielen erstattet.

Faire Bezahlung

Die Betreuungskräfte sollten volljährig sein, Spaß am Umgang mit Kindern haben und Lust mitbringen, sich als Teil eines engagierten und motivierten Teams einzubringen. Praktische Erfahrungen mit Kindergruppen sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Neben fairer Bezahlung, umfangreicher Erfahrung und reichlich Spaß, lädt das Organisationsteam alle Betreuungskräfte zu einer Abschlussfeier ein, die am Ende der Ferienspiele stattfindet. Für weitere Auskünfte steht das Team der Jugendförderung unter Tel. 06251/1057240, per Mail an ferienspiele@bensheim.de oder persönlich an einem der Informationsabende im Jugendzentrum zur Verfügung.

Bewerbungen sind über das städtische Online-Bewerbungsmanagementsystem unter karriere.bensheim.de möglich. Bewerbungsfrist ist Sonntag, 26. Februar. ps