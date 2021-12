Besucher bei der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung müssen Maske tragen

Bensheim. Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert appellierte in der Einladung zur Sitzung an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, vor dem Zusammentreffen am Donnerstag (16.) in der Weststadthalle einen Corona-Schnelltest durchzuführen. Den gleichen Appell richtet sie auch an die Besucher.

Außerdem gilt: Nach gültiger Verordnungslage müssen Besucher von öffentlichen Sitzungen durchgehend eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP 2) tragen.

Keine Pflicht für Mandatsträger

Die Mandatsträger dürfen laut Verordnung die Maske zwar während der Sitzung am Platz abnehmen, jedoch richtet Christine Deppert auch an sie den Appell, durchgehend eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2) zu tragen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung abschließend. ps