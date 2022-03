Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, waren die zwei jungen Frauen Anastasia Mykytiuk und Alina Bielun gerade zu Besuch in Bensheim. Alina arbeitet als Künstlerin und Anastasia als Fotografin in Kiew. Bei ihrem Besuch an der Bergstraße setzte Anastasia Mykytiuk das Friedensmal in Bensheim in Szene und will damit ein Zeichen setzen.

Anastasia erzählt: „Es war am Donnerstag um 5 Uhr

...