Bestnoten für Musikschüler

Bensheim. Mit einer Reihe von Preisträgern hat die städtische Musikschule beim diesjährigen Wettbewerb Jugend musiziert wieder hervorragend abgeschnitten. Auch in diesem Jahr konnte der Regionalwettbewerb für die Region Starkenburg (Südhessen) aufgrund der Pandemie nicht in Präsenz stattfinden, sondern wurde als Video-Wettbewerb durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Wertung Streichinstrumente solo war die achtjährige Geigerin Carlotta Tischer aus der Klasse von Justyna Greupner zum ersten Mal in der Altersgruppe IB dabei. In ihrem gründlich vorbereiteten Beitrag spielte sie ein Concertino von Ferdinand Küchler sowie ein irisches Fiddle-Lied und erzielte mit 21 Punkten einen beachtlichen ersten Preis.

Die zweite Vertreterin aus der Geigenklasse von Justyna Greupner war Charlotte Sürie in der Altersgruppe III (zwölf Jahre). Mit einer Sarabande von Carl Böhm und dem Presto-Satz des Vivaldi-Konzerts op. 3 hatte sie ein anspruchsvolles Solisten-Programm vorbereitet, bei dem bereits hohe Anforderungen zu meistern waren. Dafür erhielt sie mit 20 Punkten einen zweiten Preis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Klavierbegleitung der beiden Teilnehmerinnen übernahm die Korrepetitorin der Musikschule Yaeko Albrecht. Für die Wertung der Streichinstrumente war auch der neunjährige Cellist Mathis Trost aus der Celloklasse von Andreas Schuler in der Altersgruppe IB gemeldet.

Nach seiner erfolgreichen Duo-Teilnahme im vergangenen Jahr konnte er diesmal die Jury als Solist überzeugen. Mit feinen Kammermusikstücken von Giovanni Cirri und Arnold Trowell gelang Mathis eine beachtliche Klanggestaltung, und die abschließende Tarantella von William Squire erforderte schon eine sichere Spieltechnik. Dafür gab es mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten einen hervorragenden ersten Preis. Die Klavierbegleitung übernahm der ältere Bruder Tassilo Trost (zwölf Jahre), der für seine souveräne musikalische Unterstützung ebenfalls 25 Punkte erhielt.

Den Wettbewerbsabschluss machten die Schlagzeuger in der Solowertung. Emil Stumpf (elf Jahre) und Samuel Banasek (elf Jahre), beide aus der Klasse von Schulleiter Helmut Karas, hatten ihre Videobeiträge für die Altersgruppe II im Parktheater produziert, wo auch genug Platz für die unterschiedlichen Schlaginstrumente war, die in der Ausschreibung gefordert sind. Die gespielten Percussion-Stücke von Gert Bomhof und Eckhard Kopetzki verlangen neben rhythmischer Präzision auch körperliche Koordination und ein gutes Gefühl für das Timing.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sowohl Emil (24 Punkte) als auch Samuel (25 Punkte) erhielten nicht nur einen ersten Preis, sondern haben sich damit auch für den bevorstehenden Landeswettbewerb qualifiziert. Es wäre zu hoffen, dass dieser Ende März in Präsenz stattfinden kann, um den jungen Musikern endlich wieder einmal das Gefühl für den Bühnenauftritt und den Kontakt zu gleichaltrigen Mitstreitern ermöglichen zu können. red