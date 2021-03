  Beste Aussichten auf den Frühling in Bensheim

Bensheim. Der kalendarische Frühling ist da – am Wochenende hatte man es offenkundig aber vergessen, dem Frühling mitzuteilen, dass jetzt seine Jahreszeit angebrochen ist. Die Temperaturen waren unterkühlt, vereinzelte Schneeschauer erweckten nicht den Eindruck, dass es demnächst aufwärts gehen könnte. Aber Besserung ist schon in Sicht – und das nicht nur durch das Objektiv unseres Fotografen, der am Wochenende Mandelblüte und Storchennest am Berliner Ring in einem farbenfrohen Motiv vereinte. Die Meteorologen gehen aktuell davon aus, dass in den nächsten Tagen die Temperaturen deutlich ansteigen sollen und es zur blühenden Bergstraße auch das entsprechende Wetter mit zweistelligen Plusgraden und Sonnenschein geben könnte – was wiederum auch die Störche freuen dürfte. dr/Bild: Neu