Bensheim. Trotz Fachkräftemangel schließen Unternehmen Bewerbungen von Hauptschülern bei fast zwei Drittel aller Ausbildungsplätze von vornherein aus. Dies geht aus der letzten Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor.

Wer zum Beispiel Groß- und Außenhandelskaufmann, Kaufmann für Büromanagement (Fachrichtung: Wirtschaft & Verwaltung) oder Krankenpfleger und Altenpfleger (Fachrichtung: Gesundheit) werden möchte, hat mit dem Mittleren Abschluss („Mittlere Reife“) deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Die Karl-Kübel-Schule bietet den Schülern die Möglichkeit, den Mittleren Abschluss in nur zwei Jahren zu erreichen – und sogar mehr. Mit entsprechenden Notenvoraussetzungen kann die weiterführende Fachoberschule mit dem Ziel der allgemeinen Fachhochschulreife oder das Berufliche Gymnasium mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife („Abitur“) besucht werden.

Zwei Fachrichtungen

Wer seine Chancen auf einen qualifizierten Ausbildungsplatz steigern möchte, wird im Unterricht in den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch gezielt darauf vorbereitet. Gleichzeitig bietet der Unterricht in den beiden Fachrichtungen „Wirtschaft und Verwaltung“ beziehungsweise „medizinisch-technische und krankenpflegerische Berufe (kurz: Gesundheit)“ eine berufsbezogene Grundbildung.

Einblicke in die Themen und die Arbeitsweisen dieser Fachgebiete erleichtern dabei die berufliche Orientierung.

In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung werden kaufmännische Inhalte vermittelt. So behandeln die Schüler den Aufbau und die Funktionsweise eines Unter-Nehmens, den Abschluss und die Erfüllung von Verträgen, schreiben kaufmännische Texte und erkunden Unternehmen. Daneben werden Grundkenntnisse in Textverarbeitung, der Umgang mit dem Office-Paket sowie Bürowirtschaft praxisorientiert unterrichtet.

In der Fachrichtung Gesundheit beschäftigen sich die Schüler mit medizinisch-technischen und krankenpflegerischen Themen. Zum Beispiel werden der Aufbau und die Funktion des menschlichen Körpers, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Kenntnisse in Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ernährungslehre unterrichtet. Durch ein drei-wöchiges Praktikum zum Ende des ersten Schuljahres erhalten die Schülerinnen und Schüler in beiden Fachrichtungen einen Einblick in die berufliche Praxis.

Sozialpädagogische Projekte gehören fest in das Bildungsangebot der Berufsfachschule. Sie bieten Jugendlichen die Chance, ihre Team- und Konfliktfähigkeiten zu verbessern und ihre Motivation für das Lernen zu stärken. Weiterhin stehen den Schülern feste Sprechstunden im Bereich der Sozialpädagogik sowie der Berufsberatung zur Verfügung.

Bewerbungsfrist bis 31. April

Die Bewerbungen werden über die abgebenden Schulen organisiert. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich natürlich auch direkt an die KKS wenden.

Aktuelle Informationen zur zweijährigen Berufsfachschule auf der Homepage www.karlkuebelschule.de unter dem Reiter „Bildungsangebot“. Gesprächstermin können über das Sekretariat der Schule (Tel. 06251/10650) vereinbart werden.

Anmeldungen für die Berufsfachschule werden bis zum 31. April 2021 entgegengenommen: Karl-Kübel-Schule, Berliner Ring 34-38, 64625 Bensheim. red