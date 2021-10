Besonderes Angebot für Kinder in Bensheim

Bensheim. Unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben insbesondere die Kinder und Jugendlichen gelitten, denen die Caritas im letzten Quartal des Jahres im Bensheimer Mehrgenerationenhaus ein zusätzliches Angebot macht.

In der Zeit vom 15. Oktober bis 17. Dezember sind alle im Alter von acht bis zwölf Jahren jeden Freitag zu kreativen Nachmittagen in das Ringelbandhaus an der Obergasse 9 eingeladen. Von 15.30 bis 17.30 Uhr steht jede Woche eine andere interessante Aktivität im Programm.

Start mit Spielenachmittag

Start ist am 15. Oktober mit einem Spielenachmittag. In der Woche drauf gibt es „Glühwürmchen im Glas“, dann folgen „Kürbisse schnitzen“ (29.) und am ersten Freitag im November (5.) ist Schnitzeljagd angesagt. Weitere Themen sind „Bella Italia“ (12.), Slime selbstgemacht (19.) und Milchshakes selbstgemacht (26.)

Der Dezember beginnt mit einem Spielenachmittag (3.), dann können Weihnachtsgeschenke selbstgemacht werden (10.) und mit der gemeinsamen Weihnachtsfeier am 17. Dezember endet das Angebot.

Laut den aktuellen Bestimmungen ist die Teilnahme an dem Programm nur mit Nachweis als vollständig geimpft, genesen oder eines tagesaktuellen Schnelltests möglich. Die erforderliche Anmeldung ist telefonisch unter 06251/854250 oder per Mail an s.burdow@caritas-bergstrasse.de möglich. red